此内容发布于2019年10月22日 上午7:05

（法新社加德满都22日电） 下榻尼泊尔首都加德满都五星级饭店的观光客们轻啜着杯中水，毫不知情他们手握的绿色玻璃杯，曾是被亟欲攻顶登山客，弃置于圣母峰的瓶罐。

由于当局与企业界思索创新之道，以补救数十年来商业登山造成的破坏，在加德满都，家家户户使用的居家用品，从锅具至灯饰，由圣母峰废弃物升级再造的焕然一新物品日益普及。

数以公吨计垃圾，包括空罐及填充瓦斯容器、瓶罐、塑胶与废弃登山用具弃置于圣母峰，这座世界第一高峰被昵称为「世界第一高垃圾场」。

回收组织Blue Waste to Value执行长马哈江（Nabin Bikash Maharjan）说：「废弃物不见得就是要丢掉。」

他表示：「我们接收一大堆来自圣母峰的废料，包括铝、玻璃、塑胶、铁，多数都可以回收再利用，我们有必要升级再造，增添它们的价值。」

尼泊尔政府与各登山队今年规划了一项为期6周的净山行动，此前各方曾严词批评这个国家最主要自然资源之一圣母峰的状况。

一支由14个壮汉组成的登山队从基地营攀登至海拔约8000公尺的攻顶前最后营地，沿途共收回超过10公吨垃圾，分别被空运或载运至位于加德满都的回收中心。

在那里作业员以人工方式分类废料，每种废料以不同方式再利用，像是铁就送至铁棒制造厂，切成碎片的铝罐交给器具制造商，重新设计的废弃瓶罐则成为家庭用品。

不过登山客说，今年净山行动只不过清运圣母峰废弃物的一小部分，更高且更不容易抵达地点，仍散落着被弃置用具。（编译：曹宇帆/核稿：刘学源）

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