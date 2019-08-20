此内容发布于2019年8月20日 上午8:20

（法新社印尼班侬20日电） 世界各国政府正设法对付一次性塑胶制品带来的灾难。不过，对于印尼小村庄班侬（Bangun）的居民来说，这些垃圾就等于钞票。

曾经是世界回收大国的中国今年初开始拒收「洋垃圾」，使垃圾回收产业陷入混乱，大量废弃物于是转为涌向东南亚，其中一个地区就是班侬。

大约2/3的班侬居民依靠分类回收废弃的宝特瓶、塑胶包装纸及塑胶杯，再卖回给当地的回收公司，得以勉强维持生计。

52岁的柯曼（Keman）站在高达他脚踝的垃圾堆中，饱经风霜的面容上绽放灿烂的笑容。他解释说，自己如何在拾荒蔚为风潮的印尼家乡，透过捡垃圾的方式来支付孩子们的学费。

他自豪地告诉法新社：「我有3个小孩，每个都上大学。这一切可能发生，都是因为我努力拾荒的缘故。」

班侬是印尼人口最大的岛屿爪哇岛（Java）中数个贫民区之一。当地居民以挖掘垃圾谋生，这些垃圾大部分来自西方国家，如美国、英格兰、比利时及中东国家。

根据绿色和平组织（Greenpeace），近几年印尼塑胶垃圾进口飙升。从2017年稍晚每月1万吨，攀升至去年稍晚的每月3万5000吨。绿色和平组织警告，大量的塑胶垃圾使环境与公共卫生付出重大代价。

绿色和平组织印尼分会的拉斯亚第（Muharram Atha Rasyadi）表示，自从中国颁布禁令后，当地的情况「变得更糟糕」。 （实习编译：张咏昕/核稿：陈昱婷）

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