此内容发布于2020年1月16日 上午4:35

（法新社菲律宾大雅台16日电） 菲律宾当局警告，塔尔火山目前虽暂停喷发火山灰，但导致灾难性爆发的危险性仍然很高。

当地每日发生几十起地震，地面出现大型裂缝，显示会助长大规模爆发的地底下岩浆仍在流动中。

塔尔火山（Taal）12日开始喷发后，当局撤离大约5万居民离开火山周遭危险区域，前往避难所避难。

塔尔火山暂停喷出火山灰后，当地居民试图返回家中，准备换洗衣物，喂养牲畜和宠物，并检查房舍是否受损，或覆盖着厚厚一层火山灰。

菲律宾火山暨地震研究所科学家包纳斯（Maria Antonia Bornas）告诉媒体：「请容许我们观察目前这段平静期情况。我们正在研究这代表什么意义。」

「一段长的安静期，可能只是暂时停止火山活动。危险状态没有改变。」

菲律宾当局12日警告，位于马尼拉以南的塔尔火山可能在数小时或数天内猛烈爆发。塔尔火山是菲律宾最活跃火山之一。

塔尔火山上次爆发是在1977年，但有很长的火山活动历史。塔尔火山是观光胜地，有风景如画的火口湖。1965年的爆发造成约200人丧生。

菲律宾近年来的最强烈火山爆发是1991年马尼拉西北方约100公里的皮纳土波火山（Mount Pinatubo）爆发，当时造成800多人罹难。

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