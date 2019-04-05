此内容发布于2019年4月5日 下午11:50

（法新社加州卡莱克西科5日电） 逃离暴力和贫穷生活的中美洲移民与寻求庇护人数急速上升，美国总统川普今天视察美墨边界，向他们传达讯息，表示美国已饱和，没有空间容纳他们。

川普将对抗边界「危机」视为2020年大选寻求连任关键。虽然这是否构成川普宣称的「国家紧急状态」，存在巨大政治歧见，但他视察加州卡莱克西科（Calexico），目的是要让这项讯息持续成为话题焦点。

川普在卡莱克西科与边界巡防队及其他官员会面时表示：「这让我们的移民机制不堪负荷，我们不能让这发生。」

他在给北上赴美移民的讯息中则表示：「系统已经饱和，我们无法再接纳你们了…我们的国家已饱和，所以回头吧，事情就是这样。」

川普决心追求强硬路线。他稍早离开华府前表示，他先前扬言关闭美墨边界奏效，成功说服墨西哥当局加强取缔非法移民，阻止他们继续北上。他说：「我必须说，墨西哥在我说要关闭边界后的这4天，表现得非常、非常好。」

川普再度指出，已不太可能现在就关闭边界，但重申警告，表示若非法移民及毒品走私没获控管，他会对墨西哥出口美国的汽车祭出25%关税。川普表示，他还是有可能之后会下令关闭边界，他说：「我也许会在某个时刻关闭，但我宁愿祭出关税。」

虽然听起来很强硬，但川普出乎意料地从先前扬言关闭边界，转向威胁祭出关税，已是退了一大步。

白宫直到昨天都仍在暗示，川普可能即将下令关闭整个绵延千里的美墨边界或局部关闭，以回应他口中的「危机」及「国家紧急状态」。

外界揣测川普可能会在视察卡莱克西科期间宣布这类举措，此地已经建立起新的高栅栏，为川普扩大边界围墙计画的一部分。

这个想法引起经济学家及国会不安，包括川普所属的共和党内也有所疑虑。墨西哥是美国第3大贸易伙伴，在边界关口任何搁置都会立即对贸易造成影响。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在墨西哥市敦促投资方「保持冷静」。他表示：「我们与美国政府的关系非常好。」

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