2018年3月15日

(法新社迈阿密14日电) 根据今天公布的大型研究,全球一些瓶装水领导品牌的产品受到塑胶微粒污染,原因可能是包装过程出了问题。

美国非营利媒体组织Orb Media公布的摘要指出,由纽约州立大学佛勒多尼亚分校(State University of New York at Fredonia)微塑胶研究人员梅森(Sherri Mason)领导横跨9国的研究发现,瓶装水「普遍受到塑胶污染」。

研究人员检测来自巴西、中国大陆、印度、印尼、肯亚、黎巴嫩、墨西哥、泰国和美国共250瓶瓶装水。

其中93%样本都检出含有塑胶微粒,其中不乏知名品牌产品,包括Aqua、Aquafina、Dasani、依云(Evian)、雀巢优活(Nestle Pure Life)和圣沛黎洛(San Pellegrino)瓶装水。

这些塑胶微粒包括聚丙烯(polypropylene)、尼龙,以及聚对苯二甲酸乙二酯(PET)。

梅森告诉法新社:「在这份研究中,我们发现的微粒有65%是碎片而非纤维。」

他说:「我认为这些碎片来自装瓶过程。我想,我们看到的塑胶大多来自瓶子本身,来自瓶盖,以及来自装瓶的生产过程。」

瓶装水里的塑胶微粒大小平均为100微米(0.1公厘),每1公升约含10.4个,更小体积的微粒则是每公升约325个。

受污染的瓶装水品牌还有Bisleri、Epura、迪洛斯丁(Gerolsteiner)、Minalba及大陆饮料品牌娃哈哈(Wahaha)。

专家表示,目前还不清楚这类污染危害人体健康的程度。

但梅森认为:「某些癌症以及精虫数量稀少、甚至是过动症(ADHD)和自闭症案例增加,可能都与此相关。」

他说:「我们知道这些病症与环境中的合成化学物有关,也晓得塑胶制品就是让这些化学物进入人体的管道之一。」(译者:刘文瑜/核稿:陈政一)

