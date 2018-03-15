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此内容发布于2018年3月15日 上午3:20 最后更新 - 2018年3月15日 -03:20

（法新社迈阿密14日电） 根据今天公布的大型研究，全球一些瓶装水领导品牌的产品受到塑胶微粒污染，原因可能是包装过程出了问题。

美国非营利媒体组织Orb Media公布的摘要指出，由纽约州立大学佛勒多尼亚分校（State University of New York at Fredonia）微塑胶研究人员梅森（Sherri Mason）领导横跨9国的研究发现，瓶装水「普遍受到塑胶污染」。

研究人员检测来自巴西、中国大陆、印度、印尼、肯亚、黎巴嫩、墨西哥、泰国和美国共250瓶瓶装水。

其中93%样本都检出含有塑胶微粒，其中不乏知名品牌产品，包括Aqua、Aquafina、Dasani、依云（Evian）、雀巢优活（Nestle Pure Life）和圣沛黎洛（San Pellegrino）瓶装水。

这些塑胶微粒包括聚丙烯（polypropylene）、尼龙，以及聚对苯二甲酸乙二酯（PET）。

梅森告诉法新社：「在这份研究中，我们发现的微粒有65%是碎片而非纤维。」

他说：「我认为这些碎片来自装瓶过程。我想，我们看到的塑胶大多来自瓶子本身，来自瓶盖，以及来自装瓶的生产过程。」

瓶装水里的塑胶微粒大小平均为100微米（0.1公厘），每1公升约含10.4个，更小体积的微粒则是每公升约325个。

受污染的瓶装水品牌还有Bisleri、Epura、迪洛斯丁（Gerolsteiner）、Minalba及大陆饮料品牌娃哈哈（Wahaha）。

专家表示，目前还不清楚这类污染危害人体健康的程度。

但梅森认为：「某些癌症以及精虫数量稀少、甚至是过动症（ADHD）和自闭症案例增加，可能都与此相关。」

他说：「我们知道这些病症与环境中的合成化学物有关，也晓得塑胶制品就是让这些化学物进入人体的管道之一。」（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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