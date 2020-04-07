此内容发布于2020年4月8日 上午12:50

（法新社香港8日电） 全球大半数国家因2019冠状病毒疾病祭出封城措施之际，台湾、南韩等地相对影响较小，因为这些地方的政府早早果断行动，力阻了疫情扩散。

法新社报导说，台湾距离中国仅180公里，乍看是2019冠状病毒疾病理想的肆虐之地；然而疫情爆发近100天过去，台湾目前确诊376例、5人病逝，相对疫情较轻，而餐厅、酒吧、学校、大专院校和办公场所也都维持开放。

文中指出，蔡英文政府在疫情刚爆发时做出的艰难决策，阻止了其他国家现在大多在经历的苦。

微软（Microsoft）创办人盖兹（Bill Gates）本周告诉福斯新闻频道（Fox News）：「像台湾这样的国家堪称楷模。」

「所以他们不会遭遇其他国家面临的疾病负担或经济冲击。」

文中指出，台湾2003年经历SARS（严重急性呼吸道症候群）疫情，从中学得抗疫经验，就像产生了抗体一般，得以对抗下一个来袭的疫情。

而这次，台湾准备好了。

在武汉还没封城前，台湾就启动中央流行疫情指挥中心，开始筛检入境人士、进行广泛采检，并部署接触者追踪细部指引。

台湾也迅速禁止来自中国的人士入境，即便是世界卫生组织（WHO）都还不建议这样做的时候。

法新社这篇文章指出，「美国医学会期刊」（Journal of the American Medical Association）最近研究列举台湾在其他国家鲜少认为2019冠状病毒疾病可能大流行时，即已采取的124项超前部署。

共同撰写这篇研究的史丹福大学副教授王智弘（Jason Wang）表示，那些行动帮台湾争取到宝贵时间，得以加强采检并生产口罩。

王智弘告诉法新社：「疫情指数性扩散的同时，这两周是很宝贵的时间。」

「在能拿到可靠的证据之前，对付一个陌生的病毒，最好还是谨慎为上，我们都学到了很大的教训。」

韩国则是在不同方面备受赞扬，他们一度病例暴增，最后努力地让感染曲线缓和了下来。

2月底韩国大邱因新天地教会群聚感染病例数爆炸，最高峰时一天就新增909例。

但6周过去，大邱单日新增病例首次降到了个位数，全国其他地方相对运作如常，社交距离仍属建议，并非强制。

专家指出，韩国得以控制疫情，很大一个因素是大量采检，以及实施追踪接触者、隔离采检阳性患者等措施。。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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