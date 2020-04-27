此内容发布于2020年4月27日 上午8:50

（法新社罗马27日电） 义大利总理孔蒂今天遭天主教主教及部分内阁成员批评，因为他在放宽2019冠状病毒疾病防疫限制措施时拒绝让教会恢复举行弥撒，主教表示「无法坐视敬拜自由受到损害」。

孔蒂（Giuseppe Conte）宣布逐步解除为遏制2019 冠状病毒疾病（COVID-19）所采取的限制措施，从5月4 日起义大利人将局部恢复以往生活型态。

地中海国家义大利的官方通报病故人数超过2万6600人，是欧洲最多、全球第二高，仅次于美国。不过新增确诊数逐渐下降，科学家们认为，感染率已低到足以让人们复工上班。

孔蒂已允许义大利民众在公园散步，5月4日起民众将能到街上慢跑，越来越多商店将拉起铁门重新营业，许多餐厅重启外送服务，就连博物馆也将于5月18日敞开大门吸引游客，藉此助攻经营惨淡的旅馆业和服务业。

不过，政府仍禁止举行弥撒，参与葬礼的人数也将限制在最多15人。

「共和报」（La Repubblica）报导，孔蒂和卫生部长史伯兰沙（Roberto Speranza）同意科学委员会研讨后的结论，即「教区内的年长者太脆弱，无法冒风险（参加弥撒）」。

主教们对此勃然大怒。义大利主教会联盟（Italian Episcopal Conference）发出声明表示：「我们无法坐视敬拜自由受到损害。究竟为何在采取适当预防措施的情况下，可以去博物馆，却不能参与弥撒？」

「晚邮报」（Corriere della Sera）报导指出，主教们不断向孔蒂游说，盼能将星期日主日弥撒的参与人数放宽至约20人。

他们还敦促允许最多15人参加婚礼和洗礼，这些集会目前仅开放教士和直系亲属出席。

然而孔蒂仅允许放宽葬礼参与人数限制，但他承诺在未来数周将研究如何放松其他宗教限制措施。

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