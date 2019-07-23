此内容发布于2019年7月24日 上午1:05

（法新社蒙特娄23日电） 两名原被认定在加拿大北部失踪的青少年，如今成为警方追缉的嫌犯，加国警方表示，两青少年涉嫌杀害3条人命。

受害者包括一名澳洲旅客及他的美国籍女友，以及一名年约5、60岁尚未确认身分的男子，男子的遗体是在两名青少年烧毁废弃汽车附近被发现的。

警方15日在卑诗省北部偏远地区公路，距利亚得温泉（Liard Hot Springs）20公里处，发现澳洲23岁男子佛勒（Lucas Fowler）与他24岁的美国籍女友狄斯（Chynna Deese）的尸体，两人因枪击致命。佛勒是澳洲警界高官的儿子。

警方公告追缉的19岁麦克劳（Kam McLeod）和18岁的施梅吉斯基（Bryer Schmegelsky），自19日失踪至今。他们的车子在卑诗省迪斯湖（Dease Lake）附近被发现，车已经焚毁，距离佛勒与狄斯陈尸处约500公里。

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）表示，麦克劳和施梅吉斯基最后一次现踪于北部萨斯克其万省（Saskatchewan），驾驶一辆灰色丰田RAV4休旅车。

警方说，两人具危险性，若有民众看见他们，千万不要靠近，立刻报警。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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