此内容发布于2019年11月3日 下午10:50

（法新社达卡3日电） 一名孟加拉女性移工前往沙乌地阿拉伯工作后，在一支影片中哭诉自己遭受性侵害，凸显亚洲贫穷移工面对的剥削问题。孟加拉政府今天呼吁尽快把这名移工带回国。

法新社引用孟加拉外移劳工福祉部的数据报导，自1991年起，30万名孟加拉女性前往波斯湾国家工作，在汇回孟加拉的外派人员薪资中，这些移工贡献最大。

女性移工阿克特（Sumi Akter）在一则上传到社群网站脸书（Facebook）的影片中指称，她在沙乌地阿拉伯的雇主们对她施以「残酷的性侵害」。这支影片在网路流传，有成千上万人次点阅，并在孟加拉首都达卡（Dhaka）引发要求改善工作条件的抗议行动。

25岁的阿克特说：「我可能活不久了，拜托救我，他们把我锁起来已经15天，几乎没给我食物吃，还用热油烫我的手。」

孟加拉政府呼吁国营人力输出机构尽快把阿克特带回国。阿克特的丈夫伊斯兰（Sirajul Islam）告诉法新社记者，他试过要把阿克特带回家，但没办法。

孟加拉政府发言人拉曼（Atiqur Rahman）说，政府会取缔那些涉嫌虐待女性移工、把女性移工贩卖给掮客的恶劣人力招募企业。

但孟加拉外交部长摩门（A.K. Abdul Momen）于10月31日表示，政府不会禁止女性前往沙乌地阿拉伯工作，「沙乌地阿拉伯承认有些人受害，但那只是发生在少数人身上，并不是沙乌地阿拉伯政府让她们受害」。

今年10月底，42岁孟加拉移工贝冈（Nazma Begum）的遗体才从沙乌地阿拉伯送回孟加拉，她死前数次打电话给她的儿子霍森（Rajib Hossain）求救，说自己被虐。霍森说，贝冈死于未获治疗的疾病。

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