(法新社洛杉矶18日电) 追踪票房的北美院线联盟(Exhibitor Relations)数据今天显示,环球出品喜剧片「好小男孩」(Good Boys)周末攻顶成功,以约2100万美元收入登上北美票房冠军。

据多媒体娱乐新闻好莱坞报导(Hollywood Reporter),「好小男孩」是继同样出自环球、玛莉莎麦卡锡(Melissa McCarthy)主演的「甜心大姐头」(The Boss)2016年初以来,首部登上美加票房冠军的限制级(R-rated)喜剧片。

环球在3天长周末赚饱饱,上周冠军片「玩命关头:特别行动」(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)仅下滑一个位置,进帐1400万美元。

连续第2周霸占排行榜3哥位置的,是续航力超强的迪士尼「狮子王」(The Lion King),票房1190万美元。

索尼新动画片「愤怒鸟玩电影2:冰的啦」(The Angry Birds Movie 2)排名第4,进帐1050万美元,表现远不如原版「愤怒鸟玩电影」(Angry Birds)2016年5月首映的3820万美元。

第5的是狮门根据恐怖童书改编的「在黑暗中说的鬼故事」(Scary Stories to Tell in the Dark),票房1010万美元。

本周末第6到第10的电影依序为:「鲨海47:猛鲨出笼」(47 Meters Down: Uncaged,暂译),900万美元;「朵拉与失落的黄金城」(Dora & the Lost City of Gold),850万美元;「从前,有个好莱坞」(Once Upon a Time in...Hollywood),760万美元;「炫目之光」(Blinded by the Light),450万美元;「我在雨中等你」(The Art of Racing in the Rain)440万美元。

