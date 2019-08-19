此内容发布于2019年8月19日 上午4:20

（法新社洛杉矶18日电） 追踪票房的北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据今天显示，环球出品喜剧片「好小男孩」（Good Boys）周末攻顶成功，以约2100万美元收入登上北美票房冠军。

据多媒体娱乐新闻好莱坞报导（Hollywood Reporter），「好小男孩」是继同样出自环球、玛莉莎麦卡锡（Melissa McCarthy）主演的「甜心大姐头」（The Boss）2016年初以来，首部登上美加票房冠军的限制级（R-rated）喜剧片。

环球在3天长周末赚饱饱，上周冠军片「玩命关头：特别行动」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）仅下滑一个位置，进帐1400万美元。

连续第2周霸占排行榜3哥位置的，是续航力超强的迪士尼「狮子王」（The Lion King），票房1190万美元。

索尼新动画片「愤怒鸟玩电影2：冰的啦」（The Angry Birds Movie 2）排名第4，进帐1050万美元，表现远不如原版「愤怒鸟玩电影」（Angry Birds）2016年5月首映的3820万美元。

第5的是狮门根据恐怖童书改编的「在黑暗中说的鬼故事」（Scary Stories to Tell in the Dark），票房1010万美元。

本周末第6到第10的电影依序为：「鲨海47：猛鲨出笼」（47 Meters Down: Uncaged，暂译），900万美元；「朵拉与失落的黄金城」（Dora & the Lost City of Gold），850万美元；「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time in...Hollywood），760万美元；「炫目之光」（Blinded by the Light），450万美元；「我在雨中等你」（The Art of Racing in the Rain）440万美元。

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