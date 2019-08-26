此内容发布于2019年8月27日 上午12:50

（法新社纽约26日电） 纽约检方昨天提出新起诉之后，美国法官今天延后前金牌制片哈维温斯坦被控性侵案开审的庭期到明年，影集「黑道家族」（The Sopranos）女星安娜贝拉席欧拉将可出庭作证。

两名女性在新起诉书中指控现年67岁的温斯坦（Harvey Weinstein）性侵，但温斯坦并不认罪。新提出的起诉书经过修订，让先前指控温斯坦性侵的安娜贝拉席欧拉（Annabella Sciorra）可以证人身分出庭。

检方昨天新提的控罪包括一名女子指控温斯坦2013年强暴她，另一人则控告温斯坦2006年强迫她口交。昨天的起诉与前一案类似，两案最终可能合并为一案。

纽约州法院经过15分钟聆讯后披露的文件显示，有第3名女子指控1993-94年冬天在曼哈顿遭温斯坦性侵。

文件删除了这名女子的姓名，但律师表示，此人就是她的委托人安娜贝拉席欧拉。

现年59岁的安娜贝拉席欧拉2017年10月告诉「纽约客周刊」（The New Yorker），1993年她在曼哈顿的住家遭温斯坦强暴。安娜贝拉席欧拉勇敢说出遭遇，鼓舞其他受害女性站出来指控温斯坦，以此为开端，掀起了#MeToo运动。

但温斯坦不会因为强暴安娜贝拉席欧拉遭起诉，因为25年的追诉时效已过。

法官先前驳回律师要求让安娜贝拉席欧拉出庭作证的申请，但昨天检方新提出起诉后，安娜贝拉席欧拉将可以作证，强化控方论点。

一度在好莱坞呼风唤雨的温斯坦被超过80名女性控告性骚扰和性侵，包括安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）和艾希莉贾德（Ashley Judd）在内。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram