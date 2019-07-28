（法新社卡拉卡斯28日电） 委内瑞拉深陷政治和经济危机，但当局重心却放在让首都卡拉卡斯呈现一片正常景象，任国内其他地区承受严重物资短缺，引发各地民众对于受到次等公民待遇感到十分愤怒。

政治传播学专家坎尼札雷兹（Andres Canizalez）指出，卡拉卡斯（Caracas）被当作展示给外国使节和民众看的「橱窗」，是种「宣传操作」。许多首都以外的委内瑞拉人也持相同看法，他们生活中在杂货店和加油站等地方都面临残酷现实。

在委内瑞拉远西靠近哥伦比亚边界的城市马拉开波（Maracaibo），44岁的商店老板巴拉（Gendry Parra）在一部影片中，见到卡拉卡斯一名男子只花5分钟就能把汽车加满油，他感到怒不可抑。

巴拉为了加油必须排队3天，且他住的地区既没有自来水、汽油或现金，连限电都能长达5天。他说：「我们在同一个国家，处境却大不相同，这令我很呕。」

马拉开波是佐里亚州（Zulia State）首府，也是委内瑞拉最早出现电力供应的城市；且佐里亚州曾是委内瑞拉重要石油和天然气产地。即便如此仍出现上述情况。

影片中加油的29岁工程师艾利耶契（Alberto Arriechi）也承认，和委内瑞拉内陆数百万民众相较，他享有较优待遇。委国产油量已从10年前的每日320万桶腰斩剩100万桶，且举国缺乏现金购买进口品，但内陆民众受到较大冲击。

艾利耶契和住在首都的其他民众一样，受政府限电措施影响不如其他地区严重。自3月发生一次大规模停电后，委内瑞拉当局便采取限电措施，最近一次是在22 日，当时卡拉卡斯只停电7小时，国内其他地区则停电达2天。

至于加油，马拉开波等地方的民众抱怨，一些无良加油站违法只接受美元付款。但事实上在委内瑞拉，因政府提供大量补助，油价被压在不可思议的低水准，因此在首都，只需付一点点玻利瓦（bolivar，委内瑞拉币）就能加满油。

委内瑞拉西部巴利纳斯州（Barinas State）一名畜牧业领袖葛瑞罗（Warin Guerrero）不满表示：「在（卡拉卡斯）那里，他们生活没有任何问题。…我们则遭到像次等公民般的对待。」他已号召当地牧场主人不要把食物送到首都。

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