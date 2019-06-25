此内容发布于2019年6月25日 上午7:05

（法新社华盛顿25日电） 委内瑞拉前情报首长费盖拉接受媒体专访表示，委国总统马杜洛的政权依然可能会垮台。今年4月费盖拉支持反抗马杜洛的起义，但起义最终失败，随后他就逃离委内瑞拉。

费盖拉（Manuel Ricardo Cristopher Figuera）接受「华盛顿邮报」（Washington Post）的专访昨晚刊登在华邮官网。他说：「我对我所做的引以为傲，目前马杜洛政权占上风，不过局势可能迅速改变。」

这位曾是已故总统查维兹（Hugo Chavez）的前安全部门首长表示，马杜洛（Nicolas Maduro）家族与他领导的政府涉及洗钱和贪腐，并指控真主党（Hazbollah）的党羽获准在委国境内活动且筹措资金。

获伊朗支持的什叶派团体真主党，被美国当局认定是「恐怖组织」。

费盖拉说：「我很快了解马杜洛是犯罪组织的头目，他的家人也涉入其中。」他指控马杜洛的儿子盖拉（Nicolas Maduro Guerra）涉嫌违法以高价出售黄金给委内瑞拉中央银行。

费盖拉还指称，古巴对马杜洛深具影响力，并说前古巴总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro）与马杜洛经常通电话。

他表示：「劳尔．卡斯楚就像是马杜洛的顾问，假如马杜洛参加任何会议，若劳尔．卡斯楚来电，会议将因此中断。」

华邮报导还提到，反抗马杜洛政权的最高阶叛逃官员费盖拉，支持反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）4月30日发动的起义后旋即被解职，并藏身邻国哥伦比亚两个月后，直到昨天才抵达美国。

委内瑞拉深陷经济危机和马杜洛与瓜伊多之间的政治僵局。瓜伊多今年稍早自行宣布为临时总统，并获得美国与其他50多国承认。

目前马杜洛仍获得军方大力支持。这位委国总统在去年赢得各界普遍认为是人为操弄的选举而连任。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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