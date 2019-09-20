此内容发布于2019年9月21日 上午12:20

（法新社纽约20日电） 瑞典环保少女桑柏格（Greta Thunberg）告诉法新社，希望今天为气候罢课发起的全球活动，成为说服世界各地领导人对全球暖化采取果断行动的转捩点。

16岁的桑柏格表示，世界各地走上街头的人数「令人难以置信」，从亚太地区到欧洲和非洲都有学童响应号召，最大亮点是纽约登场的大型集会，约1800间公立学校的110万名学生已获准不用到校。

数以万计示威者在美国金融首都纽约展开游行，她在访谈中说：「你看见所有人的照片。你不敢相信你所看到的。」

桑柏格说：「这不仅是因为我的缘故。」她已鼓舞世界各地青年学子每周五罢课响应「周五为未来而战」（Fridays for Future）活动，主要是欧洲年轻人共襄盛举。

「而是因为花了不知道多少小时的数千名当地组织者。他们非常努力。我永远感激他们所做的。」

桑柏格并说：「我希望这将是另一个社会转捩点，我们展现了有多少人参与其中、多少人对领导人施压，尤其是在本次联合国气候行动峰会登场前。」她指的是联合国于23日举行的碳排放会议。

数千人在当地时间中午时聚集曼哈顿富礼广场（Foley Square）。

学童举着写有「没有第二个地球」（There Is No Planet B）和「让地球再次伟大」（Make The Earth Great Again）的标语。

桑柏格预定23日参与在纽约联合国总部举行的零排放峰会，她希望本次游行规模能促使全球领导人采取行动。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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