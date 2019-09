(法新社纽约20日电) 瑞典环保少女桑柏格(Greta Thunberg)告诉法新社,希望今天为气候罢课发起的全球活动,成为说服世界各地领导人对全球暖化采取果断行动的转捩点。

16岁的桑柏格表示,世界各地走上街头的人数「令人难以置信」,从亚太地区到欧洲和非洲都有学童响应号召,最大亮点是纽约登场的大型集会,约1800间公立学校的110万名学生已获准不用到校。

数以万计示威者在美国金融首都纽约展开游行,她在访谈中说:「你看见所有人的照片。你不敢相信你所看到的。」

桑柏格说:「这不仅是因为我的缘故。」她已鼓舞世界各地青年学子每周五罢课响应「周五为未来而战」(Fridays for Future)活动,主要是欧洲年轻人共襄盛举。

「而是因为花了不知道多少小时的数千名当地组织者。他们非常努力。我永远感激他们所做的。」

桑柏格并说:「我希望这将是另一个社会转捩点,我们展现了有多少人参与其中、多少人对领导人施压,尤其是在本次联合国气候行动峰会登场前。」她指的是联合国于23日举行的碳排放会议。

数千人在当地时间中午时聚集曼哈顿富礼广场(Foley Square)。

学童举着写有「没有第二个地球」(There Is No Planet B)和「让地球再次伟大」(Make The Earth Great Again)的标语。

桑柏格预定23日参与在纽约联合国总部举行的零排放峰会,她希望本次游行规模能促使全球领导人采取行动。(译者:叶俐纬/核稿:陈昱婷)

