此内容发布于2020年1月7日 下午11:20

（法新社洛杉矶7日电） 美国职篮NBA今天表示，9名澳洲籍球星与联盟和美国国家篮球协会球员工会基金会捐款75万美元（新台币2256万元），协助澳洲野火救援和重建工作。

9名球星在联合声明中表示：「我们对我们家乡各地野火频传造成的破坏，感到极度难过。」

「我们精神上与我们在澳洲的家人、朋友和所有人同在。我们希望你们能感受到我们的爱与支持，我们也会持续让全球关注这场危机，并尽力提供任何协助。」

这9名球星分别是费城76人的西蒙斯（Ben Simmons ）和勃登（Jonah Bolden）、凤凰城太阳的贝恩斯（Aron Baynes）、圣安东尼奥马刺的米尔斯（Patty Mills）、达拉斯独行侠的布鲁克霍夫（Ryan Broekhoff）、克里夫兰骑士的德拉维多瓦（Matthew Dellavedova）和艾克森（Dante Exum）、犹他爵士的殷格斯（Joe Ingles）以及底特律活塞的梅克（Thon Maker）。

声明指出，这笔捐款将有助于即时提供援助，以及长期的重建工作。

美国国家篮球协会球员工会基金会（National Basketball Players Association Foundation）执行董事迪恩斯（Sherrie Deans）说：「我们的球员对他们成长的地方有深切情感，向来都会对灾害慷慨解囊。」

澳洲森林野火自去年9月开始肆虐，迄今导致25人罹难，超过1800户房屋遭祝融，烧毁8万平方公里的土地，面积相当于2.2个台湾。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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