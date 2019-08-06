此内容发布于2019年8月6日 上午11:35

（法新社纽约5日电） 一名美国总统川普的粉丝，寄发炸弹邮包给前总统欧巴马、总统候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）等多位民主党籍人士，今天遭判20年有期徒刑。

57岁的赛亚克（Cesar Sayoc）过去当过脱衣舞俱乐部DJ、披萨外送员，并以车为家，白色厢型车中贴有挺川普、反民主党的贴纸。他今天在纽约出庭，并在判决出炉后当场崩溃哭泣。

上个周末德州、俄亥俄州接连发生大规模枪击案，造成31人丧生、数十人受伤，已推升有关川普时代极端主义的争辩，而赛亚克的案子让这类争辩升温。

联邦地区法官拉柯夫（Jed Rakoff）在宣读判决时说：「这起案件的本质和细节，在任何情况下都是相当骇人的。」

赛亚克3月间已对65项指控认罪，坦承他从佛罗里达州一处邮局寄发16个炸弹邮包给民主党重量级人士及美国有线电视新闻网（CNN）曼哈顿办公室。

他承认利用塑胶管、接有电线的数位闹钟、爆竹、玻璃碎片等材料来制作土制炸弹。

除了欧巴马和希拉蕊，接获炸弹邮包的还包括身价亿万的投资大亨索罗斯（George Soros）、前副总统拜登（Joe Biden）和演员劳勃狄尼洛（Robert De Niro）等。

所有的炸弹邮包都未爆炸，多数甚至未送抵收件人地址，但当时引发两星期的恐慌，并在2018年11月美国期中选举前加剧政治紧张局势。

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