此内容发布于2019年9月28日 上午3:50

（法新社洛杉矶27日电） 改编自「蝙蝠侠」系列漫画的心理惊悚片「小丑」（Joker）即将在美国上映，由于各界对于电影剧情的担忧加剧，洛杉矶警局今天表示，他们计划提升戏院周边的见警率。

洛杉矶警方发言人塞万提斯（Rosie Cervantes）告诉法新社，尽管洛杉矶地区迄今并未发现明确可信的威胁，不过下周「电影首映时，洛杉矶警局将保持戏院周边的高见警率」。

塞万提斯还说：「我们鼓励民众走出户外，享受这座城市在周末期间的各项休闲活动，不过洛杉矶市民仍应保持警觉，并且随时留意周遭环境。」

华纳兄弟（Warner Bros）发行的「小丑」，由好莱坞男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）饰演一名极度丧志的年轻人，他不断尝试以脱口秀喜剧演员为职，却一直遭受社会否定与打击，最终他决定采取极端暴力的手段。

这部电影将瓦昆菲尼克斯饰演的恶棍角色小丑塑造为英雄人物，部分批评人士认为电影可能煽动暴力。

2012年7月20日，科罗拉多州奥罗拉（Aurora）戏院放映蝙蝠侠系列电影「黑暗骑士：黎明升起」（The Dark Knight Rises）时，一名枪手闯入戏院朝观众扫射，导致12人死亡、70人受伤。

这起枪击案的受害者家属本周稍早发表一封公开信，表达对新片「小丑」的担忧。

公开信指出：「当我们获悉华纳兄弟要发行一部名为『小丑』的电影，以带有同情心的原创剧情呈现这个主角，这让我们仔细深思。」

虽然枪击案受害者家属的公开信没有谴责这部电影，他们仍敦促华纳兄弟利用自身平台游说枪枝改革，并帮助枪击案受害者。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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