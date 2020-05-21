此内容发布于2020年5月21日 下午3:50

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天宣布，他计划让美国退出与俄罗斯之间的「开放天空条约」（Open Skies Treaty）。这将是川普上任以来，美国废止的第3项武器控管协议。

川普说，莫斯科当局并未根据这项条约信守承诺。

「开放天空条约」目前有34国加入，容许在会员国整体领域展开无武装空中侦察飞行，以搜集彼此军队情资，目的是提升相互理解和信任，减少冲突的机会。

川普在白宫对记者说：「俄罗斯没有遵守这项条约。因此，在他们遵守之前，我们将退出。」

纽约时报报导，川普打算22日通知莫斯科此事。

开放天空条约于1992年签署，是欧洲在冷战后加强互信的措施之一。条约2002年生效。

华府方面认为，莫斯科正在某些地区部署威胁欧洲的中程核子武器，包括濒临波罗的海（Baltic Sea）的海港城市加里宁格勒（Kaliningrad）及接近俄国与乔治亚共和国边界处，不过俄国不允许美国派机飞越这些地区，美国对此感到失望。

五角大厦发言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）说，俄罗斯明目张胆且持续违反这项条约所规定的责任。

纽约时报另指出，川普对于俄国3年前派机飞越他位于新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）的一座高尔夫度假村也感到不快。

2017年就任后，川普已退出另两项武器控管协议，第一是2015年签定、解决伊朗核子危机的联合全面行动方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），其次则是1988年冷战期间与俄国签署的中程核飞弹条约（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty）。

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