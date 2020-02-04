此内容发布于2020年2月5日 上午12:05

（法新社华盛顿4日电） 美国联邦参议院对总统川普的弹劾审理接近尾声，川普几笃定将获判无罪，他今天将赴国会发表擘划施政方向的国情咨文，若干推动弹劾的民主党众议员已扬言要杯葛川普的演说。

众院以滥权和妨碍国会调查两项罪名提出弹劾案，使川普成为美国史上第3位遭弹劾、并在参院面临审理的总统，参院明天将就弹劾条文进行表决，但由于共和党掌握过半席次，川普几乎可以笃定将获判无罪。川普数月来不断严词谴责这项弹劾案，痛批这是「政治猎巫」，并阻碍调查。

白宫幕僚说，川普将以「非常乐观的语气」，在国会大厦的众议院大厅发表年度国情咨文演说。

美国正值总统大选年，川普将以「伟大的美国回归」（The Great American Comeback）为题，呼应他的招牌竞选口号「让美国再次伟大」，演说内容料将侧重在他带动强劲经济成长和打击非法移民等功绩。川普扫荡非法移民的举措经常引发两极分化的评价。

白宫发言人吉德里（Hogan Gidley）告诉「福斯新闻」（Fox News）：「我阅读过演说内容，里头没提到『弹劾』一词。」

当然，这位热爱自由主义，不喜遵守规则的总统，也可能对国会议员抛出一些口头震撼弹。

若干民主党众议员扬言杯葛川普的国情咨文演说，包括年轻的左翼政坛新秀、纽约州众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）和麻州非裔众议员普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

她推文说：「我不会因为自己出席这场盛事，就正常化川普的非法行为和颠覆宪法之举。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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