（法新社华盛顿5日电） 美国国会多数共和党籍参议员对于同党籍总统川普陷入的弹劾风暴尽量低调应对，以免影响自身明年选情。他们既不想得罪选民，也怕激怒川普。

川普已公然呼吁中国，调查政治对手、民主党总统参选人拜登（Joe Biden）父子。民主党籍议员对他最新的这种肆无忌惮行为一致炮轰，反观共和党籍议员却鲜少坦然谴责。

共和党籍参议员可谓掌握了川普的政治生杀大权，一旦民主党掌控的众议院通过川普弹劾案，此案将交由参议院审判，而川普将共和党主导的参院视为他的防火墙。

共和党籍参议员的沈默等于暗示各自选区的选民，尽管他们许多人或许对川普不惜藐视政治规范以寻求外力协助打赢明年选战感到不妥，依然为川普提供了某种无声的辩护。

但选区选民的失望情绪似乎令某些共和党籍议员意外，包括明年寻求连任的参议员恩斯特（Joni Ernst）。她3日在选区爱阿华州一个市政厅遇到一位选民对她说：「你还继续保持沉默，你的沉默对他（川普）形成了支持。」

选民海斯金（Amy Haskin）也询问恩斯特：「你们的立场何在？你们何时会告诉他『够了』？」恩斯特闪躲表示：「我无法替他（川普）发言。」海斯金打断她说：「但你可以替自己的立场发言。」

川普3日毫不避讳地暗示要中国调查拜登，先前也要求乌克兰这么做。海斯金面临对此表态的压力，引用白宫未经证实的说法，指拜登一家涉入发生在这些国家的贪腐事件。她宣称：「贪腐无论发生在何地，都必须加以打击。」

共和党参议员卢比欧（Marco Rubio）则淡化争议，他暗示川普要中国帮忙的说法可能是开玩笑。「我不知道他是否真的提出要求，或只是在刺激媒体。」

不过共和党人本周虽然大多采中立反应或间接挺川普，却也少见积极替川普要求中国调查拜登的行为辩护。就连川普忠实的党内盟友参议员葛兰姆（Lindsey Graham）接受「华盛顿邮报」（The Washington Post）访问时也只表示：「总统只是要抵抗攻击。他感觉所有人老是追杀他，但他没做错任何事。」

川普4日则公然对共和党参议员发出警告。他说：「我们在参议院关系非常好。我在共和党有95%的支持率。」川普虽尚未和许多参议员谈到弹劾议题，但他表示：「我相信参议员们把这件事视为恶作剧。」

民主党若想在参议院通过川普弹劾案，除了不能跑票，还需至少20名共和党议员支持。但此刻看来，这个目标似乎不可能达成。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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