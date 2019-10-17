此内容发布于2019年10月17日 上午6:50

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普昨天在白宫与民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）会面激辩后，上推特贴照片攻击裴洛西，结果似乎适得其反。

昨天的会议是裴洛西9月24日宣布对川普正式启动弹劾调查以来，两人首次面会。会后裴洛西指川普经历非常严重的情绪崩溃。

川普随后上传会议照片，画面中的裴洛西起身手指川普，房内其他人都坐着。川普并加上图说：「紧张兮兮的裴洛西精神错乱地情绪崩溃！」

然而裴洛西一点都不为照片气恼，反而把它当成自己的推特封面图。裴洛西的支持者表示，这张照片实实在在显示她勇于对抗川普。

民主党籍联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）转推照片时表示：「女人能打败川普吗？可以。裴洛西议长每天都这么做。」

裴洛西的副幕僚长哈米尔（Drew Hammill）推文：「谢谢 @realDonaldTrump 送来新封面图！」

另有人指出川普内阁多名成员看起来似乎宁愿不在现场。

女星米亚法罗（Mia Farrow）就推文说：「右手边那群男人反映出我们都感受到的难堪之情。」

裴洛西先前露出酸川普的表情也在网上疯传。她在川普上次国情咨文时故意缓慢鼓掌，就被网友做成迷因（meme）哏图。

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