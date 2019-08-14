此内容发布于2019年8月14日 上午3:50

（法新社莫纳卡13日电） 美国总统川普今天扬言，如果世界贸易组织（WTO）亏待美国的情况没有改善，美国就会在必要时退出WTO。

法新社报导，川普今天造访宾州的壳牌石油公司（Shell Oil）石化厂，他在现场发表演说：「我们会在必要时离开（WTO）。」

他还指出：「我们知道他们已经欺压我们多年，这种事不会再发生了。」

川普曾多次抨击WTO，宣称WTO不公平对待美国，华盛顿当局没有必要遵守WTO规则，甚至扬言美国要退出组织。

鉴于华府当局指控中国窃取美国科技，川普特别批评WTO准许中国入会的条件。

但事实上，过去由WTO居中调解的纷争中，美国也有胜诉的纪录。川普政府除了要求WTO改革规则，也有效瘫痪了组织运作。

美国政府2017年以来一直杯葛WTO上诉机构（Appellate Body）成员的任命程序来削弱WTO功能。

目前上诉机构7席法官任期陆续届满，加上川普持续阻止新法官的任命，到了今年12月上诉机构恐怕只剩一名成员，运作危机迫在眉梢。

皮特森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）贸易专家鲍恩（Chad Bown）表示，美国削弱WTO的举措已造成「永久性伤害」，所有这些作为并非都能被逆转。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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