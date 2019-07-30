此内容发布于2019年7月30日 上午2:35

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普点名联邦众议员雷克里夫接任国家情报总监（DNI），引发各界疑虑，担心让这位相关资历浅薄的川普「铁粉」监管庞大情报圈，恐导致重大国安决策政治化。

国家情报总监一职是在2001年911恐怖攻击事件后不久设立，负责协调指挥中央情报局（CIA）等17个美国情治单位，当初构想是协助统合所有情资，加速侦测、分析并通报外国威胁，以免令出多门，各行其是。

川普昨天推文宣布柯茨将于8月15日离职不令人意外，但他打算提名雷克里夫（John Ratcliffe）接任国家情报总监，着实引发国会一片哗然。

共和党内一些要员也对提名雷克里夫多持保留，有些人觉得除了雷克里夫相关资历浅薄外，恐只会专拣川普爱听的话讲，这不是好事。

共和党籍参议院情报委员会主席柏尔（Richard Burr）说：「我不认识雷克里夫，但我期待对他多所了解。」雷克里夫的任命案需获参议院通过。

53岁的雷克里夫是律师出身，2015年担任国会议员之前，曾在德州富裕的湖边小城希斯市（Heath）当过8 年市长，另当过1年的联邦检察官。

民主党也已表明会挡下雷克里夫的人事案。参议院情报委员会民主党籍参议员魏登（Ron Wyden）表示，雷克里夫是历来党性最坚强、最不够格的国家情报总监人选，同意他的人事案无疑赞同川普政府政治化情治单位之举。

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