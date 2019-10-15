此内容发布于2019年10月15日 下午11:35

（法新社叙利亚拉斯埃恩15日电） 库德族战士为守住叙利亚边界要城拉斯埃恩（Ras al-Ain），今天与土耳其支持的部队爆发激战；美国总统川普派出副总统和国务卿前往安卡拉，要求土耳其宣布停火。

川普仓促撤走约1000名美军，引发权力真空，原本就是叙国境内一大外国势力的俄罗斯旋即介入，部署巡逻队避免叙利亚与土耳其部队爆发冲突。

土耳其认定叙北库德族人与土国境内分离主义分子挂钩，因此跨境铲除。监控战事发展的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，进攻过程，亲土耳其抗军发射的炮弹在安伊萨镇（Ain Issa）附近炸死两名叙利亚政府军。

而库德族遭美国背弃之后，为寻求保护，改与美国死对头叙利亚政府达成协议，让叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）的政府军多年来首度重返叙北，一起对抗土耳其。

川普撤军决定引发华府猛烈批评。因一起与叙国局势无关「电话门」而遭弹劾调查的他，已对土耳其3名部会首长祭出制裁，并调高对土耳其钢铁课徵的关税税率，藉此打击土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdoga）。

美国副总统彭斯的办公室发表声明表示，彭斯将于17日会见艾尔段，表明美国致力于达成立即性停火，并替协商解决方案设立条件。

他重申，川普将持续祭出「惩罚性经济制裁」直到达成决议。

为展现美方决心，川普派彭斯率领高阶团队出马进行斡旋，成员还包括美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）。

但艾尔段还没见到美国团队，就先展现强硬态度。根据「自由日报」（Hurriyet）刊出的谈话内容，艾尔段搭机从亚塞拜然返回土耳其途中告诉记者：「他们要我们『宣布停火』。我们绝不会宣布停火。」

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