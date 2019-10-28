此内容发布于2019年10月28日 上午1:05

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天亲临球场观看美国职棒大联盟MLB世界大赛时，遭球迷嘘声大喊「把他关起来」。对照川普今天稍早才宣布伊斯兰国首脑丧命的重大政绩，民众反应显然不给面子。

MLB世界大赛25日转战华盛顿特区，今天举行华盛顿国民与休士顿太空人的第5战，川普伉俪罕见亲临现场观赛。

而今天稍早，川普才在白宫对全国发表实况转播谈话，宣布五角大厦长期追缉的伊斯兰国（IS）首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已在突袭行动中丧命。

当世界大赛比赛第3局结束后，来到向美国军人致敬的环节，球场大萤幕秀出到场观赛的军人，群众报以热烈欢呼；但当画面跳回川普，欢呼声立刻转为狂嘘声，久久不散。

画面随后切回现场军人，这时嘘声虽逐渐平息，但现场球迷很快改为齐声高呼「把他关起来！」（Lock him up！）

这个口号原是川普支持者当年在竞选造势现场，经常用来呛民主党候选人希拉蕊（Hilary Clinton）的一句话，如今却常被反川普的民众拿来回呛他。

近几周来，川普深陷民主党主导的弹劾调查危机，他的美国对叙利亚政策也招来民主和共和两党抨击。

今天华盛顿国民与休士顿太空人交锋前，国民总教练马丁尼兹（Dave Martinez）说，希望川普能「享受这场比赛」。

询及球队是否对总统前来观赛感到兴奋，马丁尼兹回应道，「我们没怎么谈论这话题。我们专注于把球打好。」

国民找来西班牙裔米其林名厨安德瑞斯（Jose Andres）担任第5战开球嘉宾。有趣的是，安德瑞斯是长期批评川普移民等政策的反川大将。（译者：刘文瑜/核稿：张正芊）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram