此内容发布于2019年7月25日 上午12:50

（法新社洛杉矶24日电） 川普政府禁止取道墨西哥的移民在美寻求庇护，加州联邦法官今天针对此项新规颁布临时禁制令，即刻生效。

联邦地区法官提格（Jon Tigar）是在一场听证会后颁布禁制令。川普政府在听证会上主张，此项争议性规定为遏阻移民入境的必要政策。

由于绝大多数移民都取道墨西哥，川普政府这项政策等同禁止大部分从南部港口入境的中美洲移民寻求庇护；但提格今天的裁定意味，在川普解决法律挑战之前，将无法实施这项政策。

提格在命令中写道：「这项新规可能无效，因为与现行庇护法不一致。」他谴责政府实施此项新法是「武断」、「朝令夕改」。

美国民权联盟（The American Civil Liberties Union）、南方反贫穷法律中心（Southern Poverty Law Center）与宪法权利中心（Center for Constitutional Rights）上周在法院挑战这项政策。另有两个倡议组织在华府提出另一项挑战。

南方反贫穷法律中心律师柯罗（Melissa Crow）表示：「对来自中美洲国家、寻求在我国庇护的极度弱势族群而言，今天的裁定是重要胜利。」

「我们会继续对抗这个严苛的政策和其他族繁不及备载的政策。川普政府持续利用这些政策，对寻求庇护者与我国的庇护系统兴战。」（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

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