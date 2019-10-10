此内容发布于2019年10月10日 下午8:35

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天暗示与中国之间的贸易战已有进展，表示和北京代表谈判进展顺利。

法新社报导，川普宣布将在白宫会见中国首席贸易谈判代表刘鹤后，川普这番谈话让两国贸易氛围进一步缓和。

川普指出：「我会说我认为局面进展真的很好。」「我方与中国间的谈判进展非常、非常好。」

美国即将对中国输美价值2500亿美元货品提高关税税率，华府这一周以具挑衅的政策措施对北京发动攻击，眼看美中贸易谈判似将走向末路，现在贸易谈判突然出现让步的新迹象。

即使无法达成包含所有层面的解决方案，投资人对至少可能避免争端加剧的预期升高，推升华尔街股市今天收涨。

最近几周以来，外界想要美中缓和对抗的压力增加，因持续一年多的贸易战对全球经济形成危害的迹象已益加明显。

面对川普要求中国对管理经济的方式做深切改革，中国一直踌躇不前，分析家认为北京不太可能接受经济改革，因为如此恐破坏中共政治权力。

外界已转而关注美中本周寻求达成一项渐增协议的可能性，为一项建立信心的措施。

美国全国商会（U.S. Chamber of Commerce）主管国际事务的执行副总裁薄迈伦（Myron Brilliant）今天告诉记者，他已与双方谈过话，美中货币协议本周可望出线。

他说：「我想这可能让美国政府决定，不在10月15日提高关税税率。」

美国财政部8月将中国贴上汇率操纵国标签，指控北京蓄意贬低人民币，以增强不公平的贸易优势。

媒体本周稍早报导，中方准备提出建议，虽无法对川普主要不满提出解决之道，但将增购美国出口农产品并做出较小让步，以换取美方暂停实施提高关税。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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