(法新社洛杉矶11日电) 巨石强森(Dwayne "The Rock" Johnson)和杰森史塔森(Jason Statham)主演的「玩命关头:特别行动」续占北美票房龙头宝座,本周末有约2540万美元进帐。

「玩命关头:特别行动」(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)表现虽不如上周末的6000万美元出色,却足赢过狮门新片「在黑暗中说的鬼故事」(Scary Stories to Tell in the Dark)。

由「水底情深」导演吉勒摩戴托罗(Guillermo del Toro)担纲制作人的「鬼故事」,3天周末有2080万美元收入,排名第2。

排名第3的是上映第4周的迪士尼作品「狮子王」(The Lion King)。这部有唐纳葛洛佛(Donald Glover )、碧昂丝(Beyonce)和詹姆斯厄尔琼斯(James Earl Jones)幕后配音的电影,翻拍自1994年超人气同名动画,周末有2000万美元成绩。

第4名的是新派拉蒙喜剧「朵拉与失落的黄金城」(Dora & the Lost City of Gold),收入1700万美元。

第5的是「从前,有个好莱坞」(Once Upon a Time in Hollywood),票房1160万美元。这部由索尼出品、昆汀塔伦提诺(Quentin Tarantino)执导的剧情片,请到李奥纳多狄卡皮欧(Leonardo DiCaprio)、布莱德彼特(Brad Pitt)和玛格罗比(Margot Robbie)联手演出,讲述1969年好莱坞的物换星移。

而排名第6到第10的电影依序为:「我在雨中等你」(The Art of Racing in the Rain),810万美元;「地狱厨房」(The Kitchen),550万美元;「蜘蛛人:离家日」(Spider-Man: Far From Home),530万美元;「玩具总动员4」(Toy Story 4),440万美元;「别告诉她」(The Farewell),220万美元。

