此内容发布于2019年8月12日 上午1:05

（法新社洛杉矶11日电） 巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）和杰森史塔森（Jason Statham）主演的「玩命关头：特别行动」续占北美票房龙头宝座，本周末有约2540万美元进帐。

「玩命关头：特别行动」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）表现虽不如上周末的6000万美元出色，却足赢过狮门新片「在黑暗中说的鬼故事」（Scary Stories to Tell in the Dark）。

由「水底情深」导演吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）担纲制作人的「鬼故事」，3天周末有2080万美元收入，排名第2。

排名第3的是上映第4周的迪士尼作品「狮子王」（The Lion King）。这部有唐纳葛洛佛（Donald Glover ）、碧昂丝（Beyonce）和詹姆斯厄尔琼斯（James Earl Jones）幕后配音的电影，翻拍自1994年超人气同名动画，周末有2000万美元成绩。

第4名的是新派拉蒙喜剧「朵拉与失落的黄金城」（Dora & the Lost City of Gold），收入1700万美元。

第5的是「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time in Hollywood），票房1160万美元。这部由索尼出品、昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）执导的剧情片，请到李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）、布莱德彼特（Brad Pitt）和玛格罗比（Margot Robbie）联手演出，讲述1969年好莱坞的物换星移。

而排名第6到第10的电影依序为：「我在雨中等你」（The Art of Racing in the Rain），810万美元；「地狱厨房」（The Kitchen），550万美元；「蜘蛛人：离家日」（Spider-Man: Far From Home），530万美元；「玩具总动员4」（Toy Story 4），440万美元；「别告诉她」（The Farewell），220万美元。

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