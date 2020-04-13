此内容发布于2020年4月14日 上午12:35

（法新社巴黎14日电） 备受全球推崇的巴黎圣母院一年前惨遭祝融，失去尖塔及屋顶，法国政府启动修复工作。此刻工程因2019冠状病毒疾病而中断，仅余吊车孤悬在烧出破口的教堂屋顶上。

去年4月15日，全球不计其数的人惊恐地看着巴黎消防队员奋力扑灭圣母院大火，直至深夜。这座广为世人所知的教堂从1163年开始兴建，到14世纪才完成，已被列入联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）世界遗产名录。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）承诺致力于5年内完成重建，以赶上2024年巴黎奥林匹克运动会。

但此刻，法国为防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）扩散，实施全国封锁措施，圣母院的修复工程被迫中断，马克宏的5年目标看起来很难达到。

由于被烧熔的屋顶造成圣母院周边出现铅污染，为先去除超过300公吨重的铅，修复工程已延迟数月。

此外，虽然巨大的木梁还支撑着拱廊和山墙，脆弱的结构仍有风险。在刚过去的冬季，当局就因风速超过每小时40公里而数度中止工程。

工地上一般有60到70名工人，目前他们连交缠的金属管鹰架都还没拆除，就这样在工程期间架在屋顶上。在拆除鹰架前，工人无法安装更耐用的临时屋顶，以保护教堂内的无价艺术品不受雨淋。

调查员至今尚未判定火灾起因，但检方怀疑是电线故障或菸蒂酿祸。

5星上将乔治岚（Jean-Louis Georgelin）同时是虔诚天主教徒，他获得任命担任修复工程总监，希望尽快恢复动工。

许多残骸已清出教堂中殿，让巴黎总主教欧伯提（Michel Aupetit）上周得以举办一场小型的圣周五仪式。

但在庞大的拱形屋顶上，还有大堆瓦砾待清，这项工程更为棘手，原预计夏天完成。

圣母院内着名的管风琴也要移出，须费力清洗将近8000根沾了铅尘的音管。

其他还有多不胜数的清理及修复作业在后头，负责修复的首席建筑师维勒纳夫（Philippe Villeneuve）预告，随着工程进行，还会出现新的挑战。

但乔治岚有信心，虽然疫情导致工程延宕，仍可在5年内修复圣母院，他保证教徒能在2024年4月在圣母院听到「谢主颂」（Te Deum）。

他说：「很多人说我们会为了在5年内完工而偷工减料，这种评论很恶劣。这是毫不犹豫、勤勉施工的问题。」

法国官员还需要决断一个重要问题：使用传统工艺及建材，完全恢复圣母院原貌？还是融入现代设备及技术？

马克宏本人曾说他赞成给新尖塔增添一些「当代」风格。毁于祝融的尖塔于19世纪中期安置在圣母院，当时比起其他尖塔，风格也相对新颖。

但维勒纳夫反对采用玻璃尖塔、空中花园或其他层出不穷的提案。民意调查显示，多数法国人也支持他的保守观点。

马克宏承诺会徵询国民对重建尖塔的意见，并发起国际竞图，但未设定时间表。

在防疫考量下，法国政府不准公共场所集会，因此并无任何关于圣母院大火周年的活动。

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