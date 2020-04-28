此内容发布于2020年4月28日 上午4:05

（法新社巴黎27日电） 法国定于5月11日解除全国封锁限制，尽管官员警告民众若太早放松警戒，恐使染疫人数再度激增，但在困坐家中6周后，愈来愈多巴黎市民冒险外出，显然无法等到解封那天。

巴黎市的公园虽然已经关闭，但散步人潮受到春天阳光吸引，不顾严格的社交距离禁令，纷纷于周末前往运河边及其他海滨步道���J。

慢跑民众则遍布无法封堵的人行道和公共草坪，尤其是聚集在巴黎市东西两端的凡仙森林公园（Bois de Vincennes）及布洛涅森林（Bois de Boulogne）。

社交媒体流传的一段影片显示，数十位民众25日晚间聚在巴黎市蒙马特（Montmartre）的广场，随着法国已故女歌手黛莉达（Dalida）的歌曲「让我跳舞」（Laissez-moi Danser）起舞。

警察几乎立即出现驱散人群，但警方消息人士告诉法新社，未针对违反禁足规定开出罚单。没有正当理由违规外出的民众可罚款135欧元。

巴黎市议会第18区议员布尔纳泽尔（Pierre-Yves Bournazel）表示：「整体而言，巴黎市民具有公民意识。但如果我们要避免新的感染，我们将必须尊重现行措施。」

官员25日指出，自3月17日实施封城措施以来，警方光在巴黎市就一共执行逾110万次检查，开出约6万9000张罚单。

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