此内容发布于2019年7月24日 上午5:20

（法新社华盛顿23日电） 英国首相强生和美国总统川普的相互投合为人津津乐道，甚至被吹捧为英美「特殊关系」重启契机；但个性都反覆无常的两人或许会发现，要想互动愉快比预期困难。

曾任伦敦市长的强生（Boris Johnson）今天确定当上英国首相后，川普随即推文道贺：「他会很棒！」

这样溢于言表的热情，和川普对强生上一任首相梅伊（Theresa May）的评论有着天壤之别。川普曾推文批评梅伊在脱欧议题上「表现很烂」。

在川普和梅伊主政下，英美关系转淡，英国驻美大使达洛许（Kim Darroch）在外交电文中形容川普政府「无能」、进而因电文外泄而辞职下台后，两国关系更降到低点。

但曾任英国前首相佘契尔（Margaret Thatcher）幕僚、现任职美国保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）的贾迪纳（Nile Gardiner）认为，美国纽约出生的强生打从心底认同英美联盟，因此「不用怀疑，英国未来必定亲美」。

强生决心要在秋天前让英国脱离欧洲联盟（EU），并和美国缔结更坚强的关系；而英国脱欧，也是反全球主义的川普所衷心支持。

贾迪纳表示：「我们看到美英领袖关系之紧密，为雷根（Ronald Reagan）和佘契尔以来之最。」

川普与强生臭味相投，从高举民粹大旗，到一头金色乱发，神似度极高。

全球政治风险谘询组织「欧亚集团」总裁布瑞莫（Ian Bremmer）表示，「基本上，他们算是意识形态方面的同志，都是右派、信仰民粹、反对政治正确也反体制」；但更仔细观察就会发现，两人关系其实「很不稳，且充满不确定性」。

布瑞莫告诉法新社：「强生与川普个性雷同，对媒体的态度也差不多。」「他们都没有意识型态，对议题的关注，也不如关心自己的程度。」

布瑞莫如此分析的根据，似乎正是川普昨天的说法。川普昨天盛赞强生是「英国川普」。

两位这么着迷于镁光焦点的大人物强碰在一起，火花四射是意料中事；但以说错话闻名的强生可能也将不费吹灰之力，就会激怒以爱生气出名的川普。

布瑞莫说：「强生惹恼过很多人，而那些人，都比不上川普易怒。」

两人过去的关系也不像现在那么好。

前实境秀明星川普2015年宣布逐鹿白宫时，曾说伦敦有地方去不得，因为当地伊斯兰主义已激进到非常严重的程度；时任伦敦市长的强生随即不客气地回说，自己也不会去纽约一些地方，因为「有很大机率撞见川普」。

在那之后，强生通常都和川普划清界线，包括川普近来攻击4名女议员，被谴责为「种族歧视」的事件。

两人对伊朗议题也不同调。

川普承诺会在英国脱欧后签订「了不起的」贸易协定，强生据此说服支持者脱欧不会是灾难；尽管如此，英美谈判免不了困难重重。

伦敦智库「欧洲改革中心」（Centre for European Reform）的史卡西里（Luigi Scazzieri）表示：「两位领袖或许很像，但他们的利益不总一致。」

「强生雄心勃勃想与美国敲定贸易协定，但遇到本能上支持『美国优先』的川普，可能将大失所望。」

「川普不可能在贸易谈判时对英国让步，而是会强迫英国开放农业和卫生服务业，为美国寻求最大好处：在此要求之下，双方根本不可能达成协议。」（译者：郑诗韵/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题