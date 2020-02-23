此内容发布于2020年2月23日 上午1:20

（法新社东京23日电） 日皇德仁今天过60岁大寿，他在记者会中谈到皇后雅子的适应障碍症病情「仍是时好时坏」。德仁登基后首次生日，却因日本的武汉肺炎疫情而取消公开庆祝活动。

雅子去年出席一连串的公开活动，外界对于她复元再度燃起希望，但德仁今天表示，雅子「仍在复元中」。

德仁在记者会中说：「她的情况一直时好时坏，每当有重大活动，或是活动一个接着一个举办，她的疲劳状况就会拖长。」

「我希望她别将自己绷得太紧，只要持续做她能力范围内的事务就好。」德仁形容妻子「于公于私都是很好的参谋」。

雅子毕业于美国哈佛大学与英国牛津大学，放弃前程似锦的外交官职涯，1993年嫁进日本皇室。

2004年日本宫内厅对外公开雅子患有压力引起的适应障碍症，一直在接受治疗，雅子也不得不减少出席皇室公务活动。

德仁与雅子的女儿爱子公主今年18岁，4月将进入学习院大学文学院的日本语文学系，德仁就是这所大学的校友。

由于日本只允许男性继承皇位，爱子不能继位。德仁之后，胞弟文仁亲王为皇室第1顺位继承人，文仁的13岁儿子悠仁亲王为第2顺位。

爱子一旦嫁给平民，就须放弃皇室身分。

若将来悠仁没有儿子，天皇之位恐后继无人。但德仁避免评论皇位继承制度。

他仅说曾和文仁提过这个问题，但没有提供进一步细节。

今天是德仁的60岁大寿，也是他即位后第一个生日，但因为担心2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情扩散，宫内厅取消了生日一般参贺。

德仁祈祷武汉肺炎患者能早日痊愈，同时感谢医护人员辛劳，他说：「我希望疫情不再扩大，并且尽早结束。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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