此内容发布于2019年5月8日 上午12:20

（法新社华盛顿7日电） 美国国防部今天表示，美国空军正在波斯湾部署大批B-52同温层堡垒轰炸机（B-52 Stratofortress），以因应伊朗可能攻击当地美军的计画。

多架具核武攻击能力的B-52正连同航母特遣队前往当地，因应美国防部声称的「近来各项清楚迹象，指伊朗和伊朗代理部队正就可能攻击美国部队进行准备」。

美国五角大厦发言人萨默斯（Charles Summers）在声明中说：「部署林肯号航母打击群（USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group）和轰炸机特遣队为一审慎步骤，以回应多个迹象显示，伊朗正准备针对美军和我国利益执行进攻行动。」

「我们要强调白宫声明，即美国不寻求与伊朗政权交战，但我们将捍卫美方人员、盟友和在此区的利益。」

官员表示，美国种种举动是因有情资指向伊朗策划威胁行动。不过这项威胁的细节并未对外公开。

负责范围包括中东地区的美军中央司令部发言人，海军上校鄂班（Bill Urban）表示，这项威胁可能是陆地上的，也可能是海上的。

他说，早已计划将林肯号航母打击群部署至该地，但鉴于这项最新威胁，已加快林肯号航母打击群抵达波湾的时间。

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