此内容发布于2020年2月21日 上午12:20

（法新社乌克兰哈尔科夫20日电） 乌克兰当局计划在中部医院隔离从中国撤离的侨民，当地数十位居民今天担忧武汉肺炎疫情，与警方在医院外爆冲突。

乌克兰总理冈察鲁克（Oleksiy Goncharuk）在推特上表示，他正「紧急」赶往中部波塔瓦（Poltava）地区的新桑扎里（Novi Sanzhary）舒缓紧张情势。

基辅当局今天上午从中国撤离70多位乌克兰公民及外籍人士。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）敦促国民展现团结的一面，并谨记「我们都是人」。

官方计划让撤中侨民在新桑扎里隔离14天，不过当地居民担忧武汉肺炎会因此扩散到镇上。

数十名示威者甚至在官员还未确认安置侨民的地点前，就占据一条靠近当地医院的道路。

当地居民米凯伊克（Maksym Mykhailyk）告诉法新社，当局在医院附近加强戒备，调派数百名武装警察和一辆装甲运兵车。

当地警方表示，他们试图净空道路，让载着撤离侨民的巴士通过，但一些示威者试图挡路，双方爆发短暂冲突。

乌克兰内政部长阿瓦科夫（Arsen Avakov）为了缓解紧张情势而抵达现场，但傍晚时分出现更多冲突。

乌克兰目前为止并未出现武汉肺炎确诊病例。这波疫情爆发后，中国现在累积7万5000多例确诊病例，并有2200多人丧命，其他29个国家和地区合计有1000多例确诊病例。

中国湖北省武汉市是俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫区中心。一架搭载从武汉撤离的45名乌克兰人和27名外籍人士客机今天上午飞抵乌克兰东部城市哈尔科夫（Kharkiv）。（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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