此内容发布于2020年2月18日 下午11:50

（法新社华盛顿18日电） 爆发性侵丑闻而官司缠身的美国童军总会（BSA）今天声请破产保护，拥有110年历史的美国童军总会表示，此举是为了保障对性侵受害者的补偿费，但遭外界批评是躲避追究责任。

美国童军总会被控数十年来隐匿数以千计的童军成员遭性侵事件，也没有采取足够的措施根除利用童军活动对未成年成员下手的恋童癖者。

美国童军总会今天声明表示，声请破产保护有利于「公平地补偿」受害者，藉由成立受害者补偿信托，得以让童军总会的地方分支继续运作。

美国童军声请破产保护将会冻结寻求损害赔偿的民事诉讼官司，把这些官司转移到受害者补偿基金。

美国童军总会表示：「美国童军总会深切关心所有遭到侵害的受害者，并向参加童军活动期间受到伤害的所有人诚挚道歉。」

根据递交德拉瓦州联邦破产法院的文件，美国童军总会预估负债达10亿美元，资产则介于10亿至100亿美元之间。

美国童军总会表示，截至今天声请破产为止，总计约275件相关民事官司待审。

代表约300名受害者的律师普福（Michael Pfau）指出，问题是信托基金的金额有多少？他说：「从人的角度来看，我们听到不少愤怒和沮丧的声音，不满美国童军总会试图藉此逃避追究。同时也感觉童军总会终于承认问题的严重性。」

代表性侵受害者的律师安德森（Jeff Anderson）去年表示，自1944年以来，遭受性侵的美国童军总会成员已超过1万2000人，较先前所知为多。总会的档案资料显示，遭指为性侵加害者的人数超过7800。

这些档案有「性变态档案」之称，当中条列被控性侵的童军团长或队长姓名。2012年的一起司法案件让外界首次得知这类档案的存在。

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