(法新社洛杉矶26日电) 葛莱美奖颁奖典礼今晚在18岁新星怪奇比莉写下历史后落幕,她罕见包下最佳年度专辑、唱片、歌曲及最佳新人等最高殊荣,成为创此佳绩的最年轻歌手。

拥有独特嗓音的怪奇比莉(Billie Eilish)用首支录音室专辑When We All Fall Asleep, Where Do We Go?跟热门单曲Bad Guy,分别夺得年度专辑及唱片、歌曲奖,并共带回5座大奖。

她是在葛莱美奖(Grammy Awards)一次夺下大四喜的最年轻歌手。

比莉跟哥哥欧康奈尔(Finneas O'Connell)在洛杉矶家中的卧室录制这张专辑,竟击败女神卡卡(Lady Gaga)、泰勒丝(Taylor Swift)、拉娜德芮(Lana Del Rey)跟亚莉安娜(Ariana Grande)等大咖,获此佳绩似乎让两人大吃一惊。

