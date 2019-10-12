（法新社旧金山11日综合外电报导）美国电子游戏开发商暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）今天表示，暴雪日前惩处支持香港示威的电竞选手吴伟聪，这项决定与中国无关，但公司会减轻这名电竞选手的禁赛时间。

遭电竞选手、员工与美国政界人士痛斥后，总部位于美国加州的动视暴雪公司（Activision Blizzard）指出，除了撤回没收奖金的决定，对于吴伟聪（Ng Wai Chung）下达的禁赛令也从一年减至6个月。

以Blitzchung名号代表亚太区参赛的香港选手吴伟聪，6日在「炉石战记」（Hearthstone）大师职业赛中赢得一场重要赛事，他在获胜后接受主持人访问时，以普通话高喊「光复香港，时代革命」。

「炉石战记」是动视暴雪子公司暴雪娱乐所发行的一款卡牌游戏。

针对吴伟聪的赛后挺港行为，暴雪娱乐8日宣布取消吴伟聪的一万美元（约新台币30万元）奖金，并下达一年禁赛令，消息传出后玩家纷纷抵制这家游戏大厂，部分员工也在本周发动罢工表达抗议。

暴雪娱乐总裁布拉克（J. Allen Brack）则向玩家社群发表声明说：「Blitzchung表达的特定观点，并不是我们做出这项决策的因素，我想澄清，我们在中国的关系对于我们决策没有影响。」

布拉克声称，吴伟聪的行为违反了他了解并同意过的赛事规定，若其他参赛选手以同样争议且蓄意方式表达有争议的意见，公司也将采取相同的决定。

他还说，吴伟聪在比赛本身的过程中没有违规，如今公司方面认为他应该拿到赢得的奖金，但比赛公平性也包括赛前与赛后的行为举止。

吴伟聪则向法新社表示，被禁赛他不感到意外，他更说：「我不后悔说了那些话，即使是现在，我一点也不后悔。」（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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