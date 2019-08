(法新社法国比亚里兹26日电) 美国总统川普今天表示,明年能在自己位于迈阿密的高尔夫球俱乐部主办七大工业国集团(G7)峰会,此言一出立刻招来批评,说他是想藉总统职务自肥。

在今年法国比亚里兹(Biarritz)G7峰会尾声,将于明年担任东道主的川普说,自己的川普国家多罗高尔夫度假村(Trump National Doral Miami)可能是下届峰会理想地点。

他说他的幕僚已经为明年的会议审核了12个不同地点,但没一个比得上多罗的「一系列华丽建筑」。

此言立刻遭到批评人士抨击,说他是想趁自己还在白宫时大捞一笔。

透明组织华府公民道德责任组织(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)执行董事布克宾德(Noah Bookbinder)表示:「我们非常担心川普会把总统职位变成川普集团(Trump Organization)的推销机构。」

「川普总统公开利用政府部门来维持他摇摇欲坠的事业。」

川普经常因拿私人房产办公挨批。

华府公民道德责任组织说,川普2017年上任以来,1/3时间几乎都在自家房产度过。他最爱的是佛罗里达州棕榈滩郡(Palm Beach)的滨海渡假村海湖俱乐部(Mar-a-Lago),还曾在那里接待过中国与日本领导人。

川普每造访一次,纳税人就要花上数以十万计美金帮度假村埋单,包括为保护川普的特勤局(Secret Service)人员租借高尔夫球车。

不过,他不只因为私器公用引来注目,批评人士也说,有达官显要为博取川普青睐,特地入住在华盛顿的川普国际饭店(Trump International Hotel),也让他捞了一大票。

