此内容发布于2019年8月27日 上午12:50

（法新社法国比亚里兹26日电） 美国总统川普今天表示，明年能在自己位于迈阿密的高尔夫球俱乐部主办七大工业国集团（G7）峰会，此言一出立刻招来批评，说他是想藉总统职务自肥。

在今年法国比亚里兹（Biarritz）G7峰会尾声，将于明年担任东道主的川普说，自己的川普国家多罗高尔夫度假村（Trump National Doral Miami）可能是下届峰会理想地点。

他说他的幕僚已经为明年的会议审核了12个不同地点，但没一个比得上多罗的「一系列华丽建筑」。

此言立刻遭到批评人士抨击，说他是想趁自己还在白宫时大捞一笔。

透明组织华府公民道德责任组织（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）执行董事布克宾德（Noah Bookbinder）表示：「我们非常担心川普会把总统职位变成川普集团（Trump Organization）的推销机构。」

「川普总统公开利用政府部门来维持他摇摇欲坠的事业。」

川普经常因拿私人房产办公挨批。

华府公民道德责任组织说，川普2017年上任以来，1/3时间几乎都在自家房产度过。他最爱的是佛罗里达州棕榈滩郡（Palm Beach）的滨海渡假村海湖俱乐部（Mar-a-Lago），还曾在那里接待过中国与日本领导人。

川普每造访一次，纳税人就要花上数以十万计美金帮度假村埋单，包括为保护川普的特勤局（Secret Service）人员租借高尔夫球车。

不过，他不只因为私器公用引来注目，批评人士也说，有达官显要为博取川普青睐，特地入住在华盛顿的川普国际饭店（Trump International Hotel），也让他捞了一大票。

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