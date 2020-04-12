此内容发布于2020年4月12日 上午3:05

（法新社梵蒂冈12日电） 教宗方济各（Pope Francis）今天将打破天主教数百年来传统，以线上直播方式主持复活节弥撒，让全球13亿教徒因疫情封城而无法外出的这段时期，能够一同庆祝这个神圣的节日。

根据官方统计，2019冠状病毒疾病（COVID-19）已在全球夺走超过10万条人命，实际死亡人数恐怕更高。疫情引发人们的恐惧和茫然，正在重塑人类社会，并改变人们遵循宗教仪式的方式。

即使如教宗在圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）对着现场信众发表文告的天主教复活节主日神圣传统，也由教宗在隐蔽的私人书房对着摄影机宣读祈祷文取代，现场唯一观众是摄影机。

83岁的方济各坦言，整场经验让他感觉自己像「困在笼里」。

去年复活节主日，圣伯多禄广场挤满7万信众，聆听教宗主持弥撒和发表「致全城与全球」（Urbi et Orbi）文告。如今，梵蒂冈入口由配戴口罩和手套的武装警察站岗，管制进出。

教宗不讳言，他也和其他人一样，努力适应这个非常时期。

方济各在多家天主教媒体本周刊登的访问中说：「我们必须绞尽脑汁来因应行动受限。我们或许会感到忧郁孤单，...但也可以发挥创意。」（译者：刘淑琴/核稿：张正芊）

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