此内容发布于2019年11月3日 上午12:35

（法新社法兰克福2日电） 德国东部城市德勒斯登（Dresden）市议会警告，极右派所获的支持与相关暴力日渐攀升，宣布「纳粹紧急状态」。

德勒斯登不仅是「恐伊斯兰」（Islamophobic）运动「欧洲爱国者抵制西方伊斯兰化」（Pegida）发源地，每周都举行相关集会；反移民政党德国另类选择党（AfD）更在9月地方选举中赢得28%选票。

讽刺时政的左倾政党「政党」（Die Partei）市议员艾森巴奇（Max Aschenbach）告诉德新社（DPA），「这城市有纳粹问题」，因此提出名为「纳粹紧急状态」（Nazinotstand?）的动议，用以对抗极右派极端主义。动议于10月30日获市议会表决通过。

议案指出，市府「担心反民主、反多元主义、歧视性，及包含暴力行动的极右派立场」在德勒斯登兴起，呼吁「加强民主文化」，并将「保障少数族群、基本人权、极右派暴力受害者」列为优先要务。

动议同时强调「对抗反犹主义、种族歧视及恐伊斯兰症」的重要性。

这项议案以39票对29票获得通过。

议案获左翼及自由派议员支持，但不仅遭另类选择党反对，连中间偏右的基民党（Christian Democrats）籍议员也说，动议不应该只针对极右派极端主义。

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