此内容发布于2019年10月12日 上午5:50

（法新社华盛顿11日电） 奥斯卡影后珍芳达（Jane Fonda）今天在美国国会山庄外被逮捕，当时她参与气候变迁示威活动，并在现场要求当局采取行动保护环境，而后被警方铐上手铐带走。

长期投身社会运动的珍芳达在脸书（Facebook）专页张贴的影片显示，她在国会大厦的阶梯上抗议长达10分钟后，便与其他数名人士一同遭到拘押。

警方发言人发布声明说：「美国国会警察局（US Capitol Police）今天逮捕16人，因为他们违法在国会山庄东侧抗议。」但声明并未指明是哪些人被捕。

81岁的珍芳达穿着亮红色大衣，反覆呼喊气候变迁相关口号，而后她被警方铐上手铐，并在其他示威者的欢呼声下被带走。数个小时后珍芳达就被释放。

珍芳达近期告诉「洛杉矶时报」（Los Angeles Times），她将搬到华府4个月，并效法瑞典环保少女桑柏格（Greta Thunberg）的热情，全心全力对抗全球暖化。

珍芳达被捕前曾向现场一小群人发表谈话，她痛斥气候变迁这项「人为危机」，还说自己跟其他环保人士「每周五中午11时，无论晴天、雨天、下雪或暴风雪」，他们都会回到国会山庄展开一连串示威活动。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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