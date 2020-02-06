此内容发布于2020年2月6日 上午7:20

（法新社东京6日电） 2020东京奥运筹备委员会今天宣告奥运赛事将「按计画举行」，并且抨击和2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎病毒）有关的假消息引发恐慌。

2020东京奥运筹备委员会秘书长武藤敏郎（Toshiro Muto）透露，主办单位已设立防疫对策总部，以对抗快速散播的新型冠状病毒。主办单位承诺赛事不会受到干扰。

武藤敏郎在审查残障奥运计画后告诉记者：「奥运将按计画举行。保持客观和冷静相当重要。我们不想让大众惊慌。感染仍然有限，依据当前情况，举行奥运没有问题。」

国际帕拉林匹克委员会（IPC）发言人史彭斯（Craig Spence）抱怨，危言耸听造成了「讯息传染病」（info-demic），恐使大众在奥运会和残奥会准备阶段看法产生偏差。

史彭斯表示：「恐惧的散播比病毒还快。重要的是，我们要消除这种恐惧。中国大陆境外病例总共只有191起，所以让我们以正确角度看待此事。」

史彭斯还说：「如果你将（武汉肺炎）传染率与普通流行性感冒做比较，数量仍是相对较小。」

他指出：「世界卫生组织（WHO）未宣布这已构成大流行。我们在里约奥运曾处理过兹卡病毒，我们在这些事情上要仰赖专家。」

史彭斯表示：「我们将遵从世卫的建议。每个筹办委员会都在研究对策，我们在东京已采取过去奥运会和残奥会采取过的措施。这是标准做法，一切照常。」10

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