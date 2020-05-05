此内容发布于2020年5月6日 上午12:20

（法新社乌拉圭首都蒙特维多6日电） 根据法新社汇整的官方通报数据，截至格林威治时间6日2时30分，拉丁美洲与加勒比海地区有超过1万5000人死于2019冠状病毒疾病，确诊病例累计28万2000例。

巴西死亡病例最多，有7921人不治、11万4715人感染；其次是墨西哥，有2271人病故；厄瓜多有1569人染疫不治。

专家认为拉丁美洲的2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫情将在未来几天达到高峰。包括厄瓜多、哥伦比亚与多明尼加共和国等数国已延长封城措施，以遏止病毒扩散。

泛美卫生组织（Pan American Health Organization）要求各国政府在放宽防疫限制时保持「谨慎」，警告巴西、厄瓜多、秘鲁、智利与墨西哥的病毒传染依旧「很高」。

巴西是在2月26日通报首例，是此区第一个通报确诊病例的国家，患者是一名61岁的男子，曾到过义大利疫情最严重的伦巴底大区（Lombardia）。

国际货币基金（International Monetary Fund, IMF）预测，疫情冲击下，拉美区今年经济恐萎缩5.2%。

IMF西半球部主任沃纳（Alejandro Werner）说，拉丁美洲于1980年代经历经济成长停滞后，2015年到2025年将历经另一个「失落的十年」。

2019冠状病毒疾病在全球各地造成超过25万4000人死亡，有超过360万人确诊。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram