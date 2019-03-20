此内容发布于2019年3月20日 上午7:05

（法新社科威特市20日电） 美国国务卿蓬佩奥今天趁访问中东的机会，设法巩固对抗伊朗的联合阵线，包括在以色列大选之前与以国总理尼坦雅胡会谈。

蓬佩奥（Mike Pompeo）此次中东之行始于科威特，他在科国会见了元首萨巴赫（Emir Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah），随后将继续访问以色列与黎巴嫩。

蓬佩奥在搭乘的飞机上告诉记者，他将与中东地区领导人讨论「战略对话」，以及对抗伊朗所构成威胁的必要性。

他也将促使中东战略联盟（Middle East Strategic Alliance）发挥更大作用。中东战略联盟是由美国支持成立，有如阿拉伯的北大西洋公约组织，目的在团结美国的阿拉伯盟邦对抗伊朗。

结束科威特的行程，蓬佩奥将飞抵往以色列。时值以色列选战进入倒数最后几周的关键期，现任总理尼坦雅胡与中间派对手势均力敌而陷入苦战。

虽然美国坚称不介入以色列政局，蓬佩奥的到访仍被视为支持尼坦雅胡的表示。以色列的大选将在4月9日投票，尼坦雅胡因面临贪污、诈欺与背信指控，政权保卫战十分艰难。

蓬佩奥说：「我将访问以色列，因为我们的关系重要。随着时间演变，两国领导人各有更迭，但无论领导人是谁，这个关系都非常重要。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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