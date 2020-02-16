（法新社利雅德16日电） 化名黎玛的沙乌地阿拉伯女子在首都利雅德一间高级咖啡厅坐下，四处查看后确定没有熟人，她吸了口电子菸再吐出团白烟，尽情享受沙乌地女性新获得的自由。

27岁的黎玛（Rima）在利雅德一间私人公司工作。她告诉法新社：「我觉得在公共场所抽菸，也是行使我新获自由的一种方式。我很高兴现在我能有所选择。」

就像20世纪初的西方女性主义者，身处社会变迁下的沙乌地阿拉伯女性，有些人拥抱香菸、水烟或电子菸作为自我解放象徵。

充满雄心壮志的沙乌地阿拉伯实际统治者王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）已推行一系列经济和社会改革措施，以打造温和且欢迎商业活动的国家形象。沙乌地阿拉伯女性如今也能开车、出席公共体育活动和演唱会，且不须男性监护人许可就能取得护照。

不仅如此，近几个月沙乌地女性在公共场所抽菸越来越常见。这在极端保守的沙乌地阿拉伯推行大规模改革措施前，是难以想像的景象。

然而，26岁化名娜拉（Najla）的沙乌地阿拉伯女子表示，尽管沙乌地社会快速变化，性别双重标准依旧存在，女性抽菸仍被视为「丑事且丢脸」。她说，她有朋友被父母发现会抽菸后，就被送去戒菸诊所。

身穿传统穆斯林黑色罩袍、头披金色头巾的梨玛也说：「我不会告诉他们这关乎我的个性自由。因为他们不会理解，女人像男人一样有抽菸自由。」

虽然这些自由还有些限制，但在沙乌地阿拉伯这样的国家，几年前还有宗教警察追打擦指甲油或发丝露出头巾外的女性，这些转变已令许多人难以适应。

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