此内容发布于2019年8月10日 下午10:05

（法新社奥斯陆10日电） 一名男子今天带着多把枪械在挪威奥斯陆附近的清真寺扫射，疑为近来继美国和纽西兰之后，西方国家最新的白人民族主义者攻击事件。

挪威警方今晚表示，努尔伊斯兰中心（al-Noor Islamic Centre）遭人开枪攻击后几个小时，一名与嫌犯有关的女子也被人发现陈尸在首都奥斯陆市郊贝鲁姆镇（Baerum）一处住宅中。警方怀疑，犯嫌可能在发动清真寺攻击前，先动手杀害这名女性亲戚。

警方稍早表示，努尔伊斯兰中心遭人开火射击后，看似是独自犯案的「一名年轻白人男子」已被捕。

清真寺负责人穆许塔（Irfan Mushtaq）说，攻击发生时，清真寺内只有3人在准备明天预计会有1000人参加的忠孝节（Eid al-Adha）庆典。

警方最初表示有一名受害者中枪，但稍后澄清有一人受到「轻伤」，且未厘清是否是遭枪击而负伤。

奥斯陆警方发言人史高特（Rune Skjold）今天稍早在记者会中表示，犯案的「是一名挪威年轻人，年约20岁，有挪威背景，他就住在（案发地）附近」。

挪威警方表示已掌握嫌犯身分，且犯嫌于枪击案前，在网路上很活跃。

TV2电视台报导指出，他们已得知犯嫌身分，并在网路论坛中发现一则以犯嫌姓名发布的贴文，发文时间点就在攻击前一个小时。

贴文似在称赞纽西兰的攻击者，文末还加上「英灵殿在等着我」（Valhall awaits）。

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