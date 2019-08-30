此内容发布于2019年8月30日 上午4:50

（法新社华盛顿29日电） 美国环境保护署（Environmental Protection Agency，EPA）无视业界某些要角反对，今天宣布，计画取消对输气管和油气井甲烷外泄的限制。甲烷是威力强大的温室气体。

这是美国总统川普长期杠上环保法规的最新一例。数周前，川普政府将广受欢迎的野生动植物保护法规做出了重大修订，并重新批准使用氢化物炸弹来扑杀猎食家畜的动物。

曾为使用矿物燃料游说的美国环保署长惠勒（Andrew Wheeler）说，环保署的相关提案落实了川普的行政命令，将取消对石油和天然气业者不必要且重复的规范包袱。

他并说：「川普政府了解到，甲烷很值钱，业界自然会尽量避免外泄并尽量将甲烷派上用场。」

这些修正案经过无法律效力的民意徵询期后，可能会在明年生效。

环保署说，这次提出的修正案将使石油和天然气业者每年省下1700万到1900万美元。从2019到2025年，总计将省下9700万到1亿2300万美元。

但石油大厂如英国石油公司（BP）、埃克森美孚公司（ExxonMobil）及荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell）都主张保留现行法规。现行法规是由前任总统欧巴马（Barak Obama）提出。（实习编译：陈意安/核稿：张佑之）

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