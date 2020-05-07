此内容发布于2020年5月8日 上午1:20

（法新社华盛顿7日电） 美国女子李德（Tara Reade）指控前副总统拜登（Joe Biden）性侵后，今天呼吁拜登退出2020总统大选，并表示愿意为性侵事件接受测谎，前提是拜登也得测谎。

现年56岁的李德3月间表示，她27年前担任时任联邦参议员拜登的助理期间，曾在国会山庄一处走廊遭对方性侵。

77岁拜登则否认指控。担任36年联邦参议员和8年副总统的拜登，如今几可笃定将于11月代表民主党挑战共和党籍川普的总统大位，但这起性侵指控已成他投入选战以来最复杂的纠纷。

李德对记者梅根凯莉（Megyn Kelly）说：「乔．拜登，请站出来负起责任。你不应该担任美国总统这个角色。」访问片段于今天曝光。

凯莉问道：「你要他退选吗？」李德答道：「我希望他这么做，但他不会的。」她还说，她认为拜登现在道歉「有点太迟了」。

有鉴于拜登日前出面表示这起1993年的事件从未发生过，李德表示，她「绝对」愿意宣誓作证。被问到是否会接受测谎时，李德表示，应该是要求拜登测谎。

「这是为暴力幸存者设下的哪门子先例？难道这代表我们被假设有罪，都必须接受测谎？」

李德还说：「我愿意接受（测谎），如果拜登也接受的话。但我不是罪犯。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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