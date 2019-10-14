此内容发布于2019年10月14日 上午2:20

（法新社华盛顿13日法新店）「纽约时报」（NYT）今天报导，一段影片描绘美国总统川普朝脸上贴有媒体图示和政治对手图像的人开枪扫射、持刀砍杀，在川普支持者的集会上播放出来。

根据纽约时报，在影片中，川普的头像被叠加在一个男子的头部，并在「假新闻教堂」（Church of Fake News）内，朝着脸上贴有美国有线电视新闻网（CNN）、华盛顿邮报（WP）和国家广播公司（NBC）图示的人开火。

在残暴的杀戮持续下，川普击退在教堂内的信徒，痛打已故联邦参议员马侃（John McCain）后颈部，放火烧角逐民主党总统候选人提名的联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）头发。

川普在影片中重摔同为共和党的联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney），还痛殴前总统欧巴马，将欧巴马抓去撞墙。

这段影片上周在迈阿密川普国家多罗高尔夫度假村（Trump National Doral Miami）举行的「美国优先」（American Priority）活动播出，筹办人表示，这段影片是「迷因秀」的一部分。

迷因（meme）是指一夕间在网路上被大量宣传及转播，一举成为备受注目的事物

筹办人菲利普斯（Alex Phillips）告诉纽约时报：「『美国优先』拒绝一切政治暴力，目的是促进关于维护言论自由的健康对话。」

川普竞选团队公关主任墨托（Tim Murtaugh）表示：「影片并非由竞选团队制作，我们也不会纵容暴力。」

新闻媒体经常受到川普和其支持者的口头攻击。川普会在集会场合一再起哄群众用嘘声和倒喝采的方式，对待在现场报导的记者，甚至称媒体是「假新闻」和「人民公敌」。（译者：吴升鸿/核稿：陈昱婷）

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