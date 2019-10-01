此内容发布于2019年10月2日 上午1:35

（法新社雪梨2日电） 澳洲警方今天说，一名19岁男子遭控在9月28日晚间驾驶多功能车，在一个小时内撞死20只袋鼠，昨天依虐待动物罪嫌将他逮捕。

这些袋鼠是9月29日早上被发现陈尸在雪梨以南450 公里的图拉海滩（Tura Beach）路边，包括两只小袋鼠。

根据野生动物救援团体「新南威尔斯野生动物资讯、营救与教育服务中心」（WIRES），这场攻击至少造成另外3只袋鼠宝宝成了孤儿。

贝加谷（Bega Valley）警方总督察沃尔夫（Peter Volf）表示：「我们非常严肃看待这类事件，而任何涉嫌参与这类活动者将面临全面的法律制裁。」

在新南威尔斯省看到袋鼠陈尸路边并非罕见，因为约9成车祸是因撞到袋鼠而起，但这起事件的规模与据称的蓄意性质，吓坏了当地居民。

居民伊凡斯（Rob Evans）告诉澳洲广播公司（ABC ）：「这是非常不舒服的景象，警方看过很多糟糕的事情，但你可以看出他们也同样震惊。」

WIRES表示，警方9月29日凌晨1时30分将一只6个月大的孤儿袋鼠宝宝交给旗下志工照顾，让这起事件受到关注，随后又发现两只约9个月大的袋鼠。

这个动保团体表示，他们被这个「明显十分残忍的行径」给「吓到了」，而这3只幸存幼袋鼠现在需要24小时的照护。

东部灰大袋鼠通常会在9个月大时开始离开母亲的育儿袋，但要到18个月大才会完全独立。（译者：侯文婷/核稿：张晓雯）

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